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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تصل لذروة موجة كورونا الثالثة خلال أسبوع

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:29 ص
كورونا
كورونا
منار أحمد
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن الوصول لذروة الموجة الثالثة من إصابات كورونا خلال أسبوع أو 10 أيام.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إغلاق المدارس في بلاده لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، في إطار قيود جديدة لمواجهة زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا.

وقال ماكرون إن المدارس ستنتقل إلى التعليم عن بُعد اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

كما قررت السلطات تمديد إجراءات الإغلاق، التي بدأ تطبيقها في بعض مناطق فرنسا في وقت سابق من مارس، لتشمل مناطق أخرى.

وستُغلق جميع المتاجر غير الأساسية من يوم السبت، وسيكون هناك حظر على الابتعاد عن المنزل لمسافة تزيد عن 10 كيلومترات دون سبب وجيه.


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