«التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن حماية الطلاب من كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، بشأن الإجرءات الاحترازية الوقائية الواجب اتباعها في جميع المدارس والمنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا، إشارة إلى خطاب رئيس قطاع الطب الوقائي، وذلك خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 20202021.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتباع الإجراءات التالية قبل دخول المدرسة:- ضرورة استخدام أجهزة الفحص الحراري عن بعد لجميع المترددين قبل الدخول وارتداء الكمامة للطلاب والعاملين واولياء الامور قبل دخولهم إلى المدرسة.-الحفاظ على النظافة العامة والشحصية والالتزام بآداب العطس والسعال (غسل الايد بالماء والصابون وتجنب لمس الاعين والأنف والفم وتطهير الأسطح والمناضد والهواتف بالكلور.-التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات.-الالتزام بتوعية جميع العاملين بالمدرسة والطلاب لرفع وعيهم الصحي للحد من انتشار كورونا.-الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف وتجنب الازدحام.- غسل الأيدي بالمطهرات أو بالماء والصابون، وتجنب ملامسة الأنف والعين والفم بأيدي غير نظيفة.- تطهير الأسطح والمناضد والهواتف بالكلور المخفف بشكل دوري منتظم.- نشر بوسترات التوعية للتوعية بكيفية تجنب الاصابة بالفيروس، وتوافر مستلزمات التطهير مقل الصابون والكحول والكلور المخفف.كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الواجبة نحو المخالط لحالة ايجابية والتي تتمثل فيما يلي:- إذا كانت المخالطة بالمنزل يتم تطبيق اجراءات العزل على الطالب او المعلم بالمنزل لمدة 14 يوم مع المتابعة اليومية- إذا كانت المخالطة بالمدرسة لطالب أو معلم لا يتم العزل ولكن يتم المتابعة اليومية من الزائرة الصحية أو الادارة الصحية، وإذا ظهرت الاعراض يتم لعزل واتخاذ اللازم.- تطبق إجراءات غلق الفصل أو المدرسة عندما تظهر أكثر من حالة إيجابية مؤكدة بين الطلاب والمعلمين.- يتم فرض العزل على الحالات الايجابية، وإبلاغ الإدارة الصحية عن أي حالات مشتبهة.- يتم الاتصال بالخط الساخن 105 لجميع الاستفسارات عن فيروس كورونا.