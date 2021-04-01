رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن حماية الطلاب من كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:17 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، بشأن الإجرءات الاحترازية الوقائية الواجب اتباعها في جميع المدارس والمنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا، إشارة إلى خطاب رئيس قطاع الطب الوقائي، وذلك خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 20202021.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتباع الإجراءات التالية قبل دخول المدرسة:

- ضرورة استخدام أجهزة الفحص الحراري عن بعد لجميع المترددين قبل الدخول وارتداء الكمامة للطلاب والعاملين واولياء الامور قبل دخولهم إلى المدرسة.

-الحفاظ على النظافة العامة والشحصية والالتزام بآداب العطس والسعال (غسل الايد بالماء والصابون وتجنب لمس الاعين والأنف والفم وتطهير الأسطح والمناضد والهواتف بالكلور.
-التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات.
-الالتزام بتوعية جميع العاملين بالمدرسة والطلاب لرفع وعيهم الصحي للحد من انتشار كورونا.
-الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف وتجنب الازدحام.
- غسل الأيدي بالمطهرات أو بالماء والصابون، وتجنب ملامسة الأنف والعين والفم بأيدي غير نظيفة.
- تطهير الأسطح والمناضد والهواتف بالكلور المخفف بشكل دوري منتظم.
- نشر بوسترات التوعية للتوعية بكيفية تجنب الاصابة بالفيروس، وتوافر مستلزمات التطهير مقل الصابون والكحول والكلور المخفف.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الواجبة نحو المخالط لحالة ايجابية والتي تتمثل فيما يلي:
- إذا كانت المخالطة بالمنزل يتم تطبيق اجراءات العزل على الطالب او المعلم بالمنزل لمدة 14 يوم مع المتابعة اليومية
- إذا كانت المخالطة بالمدرسة لطالب أو معلم لا يتم العزل ولكن يتم المتابعة اليومية من الزائرة الصحية أو الادارة الصحية، وإذا ظهرت الاعراض يتم لعزل واتخاذ اللازم.
- تطبق إجراءات غلق الفصل أو المدرسة عندما تظهر أكثر من حالة إيجابية مؤكدة بين الطلاب والمعلمين.
- يتم فرض العزل على الحالات الايجابية، وإبلاغ الإدارة الصحية عن أي حالات مشتبهة.
- يتم الاتصال بالخط الساخن 105 لجميع الاستفسارات عن فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

بينها «التمويل العقاري».. قرارات مهمة من الحكومة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية


الصور

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

السيسى يفتتح مدينة الدواء بالخانكة اليوم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«فن الرسوم المتحركة» بالهناجر.. اليوم

«التنمية الثقافية» يكرم المرأة بالإبداع الفني (صور)

اليوم.. افتتاح معرض زايد للكتاب

عبدالرحمن الخميسى عن الشيخ إمام: ليس له نظير بين الملحنين