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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فن الرسوم المتحركة» بالهناجر.. اليوم

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:15 ص
سينما الهناجر
سينما الهناجر
خالد حماد
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تستضيف قاعة سينما الهناجر "بأرض الأوبرا" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، "صالون السينما الوثائقية"، ويتناول هذا الشهر "فن الرسوم المتحركة في مصر" وذلك في السابعة مساء اليوم.

يدير الصالون المخرج أحمد فؤاد درويش، ويستضيف الفنانة عطية عادل خيري، الفنان أحمد حنفي، ونجل الفنان نصحي اسكندر، حيث يتم مناقشة تجربة الأخوة "فرانكل" في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين في مجال الرسوم المتحركة، ويلي الصالون عرض فيلم الرسوم المتحركة "مشمش أفندي".

جدير بالإشارة ان لإخوة فرنكل كانوا من أوائل فناني التحريك في مصر واشتهروا بإخراج سلسلة الأفلام "مشمش أفندي" (Mich Mich Efendi) بين السنوات 1936 و1947.

كان الإخوة هرشل وسالومون ودافيد فرنكل يهودًا من أصل أشكنازي استقروا في مصر خلال الحرب العالمية الأولى وأنشؤوا في القاهرة أول أستوديو في مصر لصناعة أفلام التحريك.

هاجرت عائلة فرنكل إلى مصر التي كانت تخضع آنذاك للرعاية البريطانية، واستقرت في الإسكندرية حيث أنشأ ناحوم فرنكل ورشة لصناعة الأثاث بأسلوب صيني أصبحت ناجحة ومشهورة لدى أثرياء المدينة، بل باعت الأثاث للديوان الملكي رغم نجاح العائلة في مجال صناعة الأثاث، كان ناحوم فرنكل وأبناؤه من هواة التصوير والسينما وتخصصوا في صناعة الأفلام، فقرروا إنشاء أستوديو لصناعة أفلام التحريك في القاهرة.

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