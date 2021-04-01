«كارو» تدهس سيدتين في دمياط

رصدت كاميرا مراقبة في أحد شوارع قرية كفر شحاتة بدمياط، حادثا مروريا االيوم الخميس، دهست خلاله "كارو" مسرعة سيدتين أثناء سيرهما في أحد شوارع القرية، وتسببت في إصابتهن بإصابات بالغة في مناطق متفرقة.وتجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذ السيدتين ونقلها إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.جرى إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وضبط سائق الـ"عربة الكارو".