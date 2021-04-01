من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، ويرصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها في السطور التالية:- تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.- تبلغ مساحتها 180 ألف متر مربع.- مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.- تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التى لا تعتمد على التدخل البشرى.- تقوم بأعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى لنفسها الأمر الذى يساهم فى استمرار عملية الإنتاج دون توقف.- وتضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيدًا للتصدير إلى الدول الإفريقية والأجنبية والعربية، إضافة لمعامل بحث وتطوير وجودة، إلى جانب تعاون وتنسيق مع الأطباء ومخطط دعوتهم لزيارة المدينة للتعريف بها وبما يحدث داخلها.- تعمل المدينة على تصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب، فضلًا عن بعض الفيتامينات.- تضم المرحلة الثانية منها الدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.- وتحتوى على ١٥ منطقة إنتاج: منطقة إنتاج المحاليل الوريدية وإنتاج الفايلات وإنتاج الأمبولات، وقطرات العين والأذن، ومحطة إنتاج المياه المقطرة، والمعالجة والنقية، ومنطقة تجميع وخروج مخلفات التصنيع، ومنطقة الكبسولات الرخوة.- تحتوي على منطقة استلام المنتج الخام، وتجهيز مواد التعبئة والتغليف، ووزن الخامات العقيمة، ووزن المستحضرات الصلبة وشبه الصلبة والرخوة، ومصنع إنتاج بنج الأسنان، ومصنع إنتاج المستحضرات الصلبة وشبه الصلبة، ومصنع إنتاج الأشربة ونقاط الفم والمخازن والمغسلة.- تحتوي المدينة على قاعة للمؤتمرات ومطعم للعاملين ومسجد، ومنطقة خدمات، ومبنى إداري.