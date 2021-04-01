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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف أسهمت «حياة كريمة» فى خلق بيئة صحية؟

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:12 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
سمر محمدين
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خلال الفترة الماضية، أُطلقت المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" لتغطي حوالي 4500 قرية يتم تطويرها على مدار 3 سنوات، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوصيل الخدمات والارتقاء بها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطوير الريف المصري، فمن المقرر فى نهاية هذا العام أن تصل إلى تغطية 357 قرية، منها 7 مراكز جديدة فى محافظة أسيوط بالمرحلة الثانية من المبادرة، لتستهدف تحسين حياة 50 مليون مصرى.

ونجحت "حياة كريمة" في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في مختلف القطاعات التي يحتاجها المواطن المصري، فقد استهدفت إنجاز مشروعات في مجال البيئة على مستوى 11 محافظة من محافظات مصر، فضلا عن تنفيذ ما يقرب من ٤٩٠ مشروعًا من قائمة مستهدفة قوامها ٦٢٥ مشروعًا.

تستعرض "الدستور" أهمية مشروعات حياة كريمة في قطاع البيئة بشأن تدوير المخلفات ومدى تأثيرها على نظافة القرى والمراكز بالمحافظات من أجل خلق مجتمع صحي.

في البداية يقول محمود جمال، من احدى محافظات الوجه القبلي: كان هناك إهمالًا كبيرًا بشأن النظافة وجمع القمامة بمراكز المحافظة، والتي كانت تتراكم لمدة أيام وأسابيع دون إزالتها، حتى بدأ تطبيق حياة كريمة والوضع اختلف.

يضيف محمود: "ممثلين عن مبادرة حياة كريمة كانوا بينزلوا القرية ويقوموا بعمل مسج وجمع معلومات بشأن احتياجاتنا في القرية والمشكلات اللي بتواجهنا، وطبعا كانت من أبرز المشكلات هي تراكم القمامة".

وأوضح "محمود" إلى أنه في غضون أيام كان هناك اهتمام بالمطالب وبدأت أعمال رقع وإزالة المخلفات من القرية والقرى المجاورة، موضحًا أن جاء هذا في إطار خطة تدوير القمامة والاستفادة منها.

أما حسن عبد الرازق، يعمل بأحد مصانع تدوير القمامة، كشف أنه بدأ العمل على تنفيذ الخطة القومية بشأن تدوير القمامة، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة وصحة المواطنين، وذلك من خلال إعادة صنيع المخلفات إذ أنها تمثل أهمية قصوى بدلًا من حرقها يمكن الاستفادة منها.

تابع عبد الرازق قائلًأ أن المصنع يقوم أولا بعملية فرز المخلفات قبل تدويرها، موضحًا في البداية تبدأ عملية الجمع ثم الفرز مثلا بين المخلفات الخطرة أو الصلبة أو البلاستيك، وذلك لبدء العمل على تدويرها مرة أخرى والاستفادة منها في عمليات التصنيع.

يذكر أن إجمالي استثمارات حياة كريمة في محافظات مصر بلغت أكثر من 515 مليار جنيه، واستحوذ العام الأول على الاستثمارات بواقع تكلفة وصلت 150 مليار جنيه.

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