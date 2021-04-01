«المصريين الافارفة»: التحول الرقمي مهم في عملية تطوير التعليم والتدريب

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة "EABA" برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، أعمال دورة المجلس الاستشاري للأكاديمية العربية للنقل البحري، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي اختتمت أعمالها بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين تحت عنوان "دور التحول الرقمي في تطوير التعليم والتدريب".وبدأت الجلسة بكلمة ألقاها الدكتور إسماعيل عبدالغفار، مرحبًا الضيوف ومرسخًا استراتيجية العمل والانطلاق في كل ما يخدم الرقمنة والصناعة وتطوير منطقة العلمين.وعرض محافظ مطروح في كلمته استعدادات المحافظة لكي تصبح العلمين منارة سياحية ومدينة مليونية، مؤكدا علي دور القيادة السياسية التي لم تدخر جهدًا لتطوير كل شبر على أرض مصر، وأن المحافظة ترحب بكل من يرغب في تطوير وتنمية هذه المنطقة الهامة علي ارض مصر شريطة ان يكون البناء علي اسس علمية وبناء مستدامواستعرضت الدكتورة إيمان مرسي، مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب، حرص الأكاديمية ودورها علي المضي قدمًا في التحول الرقمي في التعليم والتدريب، مؤكدة على وجود بنية تكنولوجية تحتية قوية وقدمت عرضًا مميزًا عما أنجزته في مجال التدريب محليا ودوليا أثناء وبعد جائحة كورونا.شهد المجلس إطلاق البرنامج التدريبي المشترك بين جامعة يوكلان والأكاديمية والشركات الصناعية المتنوعة، وذلك بغرض توطين التكنولوجيا واكساب الشباب والمهندسين مهارات فنية متعددة ومهارات سوق العمل.