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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ويلز تحث مواطنيها على قضاء الإجازة داخل الوطن

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:20 ص
ويلز
ويلز
وكالات
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في ظل أزمة وباء كورونا، قال الوزير الأول في ويلز مارك دراكفورد، إنه يحث المواطنين في ويلز على قضاء العطلة داخل الوطن خلال الصيف بدلا من القيام برحلة إلى الخارج، حسبما أفادت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية للأنباء.

وقال دراكفورد، إنه يود أن يقول للأشخاص الذين يريدون قضاء إجازة في الخارج إن "هذا هو العام الذي تقضون فيه إجازتكم في ويلز، هناك الكثير من الفرص الرائعة هنا.

وأضاف الوزير الأول، إنه "إذا كان هناك عام للاستمتاع بما لدينا محليًا، واستكشاف تلك المواقع في ويلز التي لم تزوروها من قبل، فهذا هو العام المناسب للقيام بذلك".

وقال دراكفورد، إن حكومة ويلز لن تسعى إلى منع الناس من السفر دوليًا إذا سمحت بذلك القواعد المرتبطة بوباء كورونا في وقت لاحق من العام.

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