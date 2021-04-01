رئيس «نظافة القاهرة» يجري زيارة مفاجئة لورش الهرسات

قام اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بجولة ميدانية مفاجئة اليوم، في ورش الهراسات للمعدات الثقيلة، وتفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة المبانى الإدارية والورش الرئيسة لإصلاح المعدات.وخلال الزيارة، كلف رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال.كما أمر بسرعة إخلاء مخازن الرواكد بالهراسات بمعرفة اسعد محمد مدير عام المخازن، وكذلك طلب من المهندسة نهلة عبد الهادي مدير عام المشروعات إنجاز باقي الأعمال الإنشائية.وتفقد رئيس الهيئة أعمال الصيانة والإصلاح لباقي المعدات الثقيله بالهراسات واجتمع مع مهندسين وفنيين الورش وعلى رأسهم المهندسة سونيا محمد مدير عام الهراسات، وطلب من الجميع التعامل الأمثل مع المعدات عند إصلاحها بمعرفتهم والحرص كل الحرص على تلك المعدات.