جامعة حلوان تواصل جهود برنامج محو الأمية فى «كفر العلو»

أعلنت جامعة حلوان أنه جارٍ تجهيز فصلين جديدين ضمن برنامج محو الأمية في نادي كفر العلو، بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي لتوفير مكان للدارسين الأميين بهدف محو أميتهم، ليصل عدد الفصول التي تم افتتاحها بالنادي حتى الآن إلى أربعة فصول دراسية، وذلك في ضوء دراسة احتياجات المواطنين في المنطقة.وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعمل المجتمعي وبالمشاركة فى دعمه وتنوع صوره وأشكاله وإحياء فعالياته باستمرار وفقا للاحتياجات والأولويات الفعلية والواقعية التى تخدم المواطنين وأسرهم وتعمق شعورهم بالانتماء وتتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة إيمانًا من دور الجامعة الفاعل فى تنمية المجتمع، وخاصة تعليم المواطنين ومحو أميتهم والذى يعد أحد الروافد الهامة الداعمة لبناء شخصية المواطن المصري والارتقاء به وتحريره من قيود الأمية وتبعاتها المأساوية وتثقيفه ومساعدته على المضي قدمًا نحو تطوير ذاته ما من شأنه أن يعود على بيئته ومجتمعه والمجتمع كله بالخير والنماء، في ضوء خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.وأفاد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة حلوان دائمًا تحرص على الخدمة المجتمعية التى تساهم فى إدماج الأفراد في الحياة العامة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع بمختلف نواحي الحياة.وأشارت الدكتورة سناء حجازى مديرة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، إلى أن هذا الحدث يعد نقطة إيجابية وتعاونًا مثمرًا بين العديد من الجهات والتخصصات المختلفة دعما لبناء المواطن المصري، حيث أبدى المواطنون احتياجاتهم لمحو أميتهم كمطلب هام من مطالبهم في إطار اهتمام الدولة بهذا الأمر.كما تم إنهاء إجراءات افتتاح الفصول وفقا للبروتوكول المبرم مع جامعة حلوان ممثلة في كلية التربية والهيئة العامة لتعليم الكبار من خلال التعاون مع الأستاذ الدكتور إيهاب محمد حمزة عميد كلية التربية جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أحمد عبدالرشيد الأستاذ بكلية التربية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا والمنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان.يذكر أن البرنامج تم من خلاله تدريب كوادر شبابية من طلاب كلية التربية لتدريب المواطنين الأميين بكفر العلو ومحو أميتهم، حيث تم ترشيح مدربين من طلاب كلية التربية للقيام بتدريب المواطنين، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل بيانات الفصول.فى سياق متصل تم تنفيذ العديد من الجهود التنموية في عدة مجالات بكفر العلو، منها ورشة تربية موسيقية بمشاركة الأستاذة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل كلية التربية الموسيقية، وذلك لاكتشاف المواهب من الأطفال والشباب، وشارك في الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب أيضًا.جدير بالذكر أنه تمت زراعة الأشجار في المنطقة بمشاركة الدكتورة ابتسام حماد، وفريق الوحدة الزراعية بالجامعة، كما نفذ جهاز حماية البيئة ندوة حول دور الشباب في الحفاظ على البيئة بمشاركة الدكتور وائل رضا رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة، وتمت مناقشة تجميل المنطقة بالجداريات بواسطة كلية الفنون الجميلة، بمشاركة الدكتورة أمنية يحيى.