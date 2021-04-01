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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 6 دول بينها سوريا وألمانيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:07 ص
طائرة
طائرة
وكالات
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تستأنف روسيا، اليوم الخميس، رحلات الطيران المدني مع ست دول من بينها سوريا، وذلك بعد تعليقها العام الماضي في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وابتداء من شهر أبريل الجاري سيتم استئناف رحلات الطيران مع قبرص وألمانيا وفنزويلا وسورية وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية"، فقد جاء ذلك بناء على قرار لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، التي قالت في وقت سابق إن قرار الاستئناف تم بعد مراعاة الوضع الوبائي في كل دولة من هذه الدول الست.

وسمحت اللجنة باستئناف رحلات الطيران مع سورية بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، ووفقا لوزارة النقل السورية سيتم تشغيل رحلة أسبوعية (دمشق - موسكو - دمشق) كل يوم سبت، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

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