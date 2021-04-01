وكيل تعليم مطروح يتابع استعدادات مدرسة الشربتلي لغات لتقييم اعتماد الجودة

عرض وفد من مدرسة حسن الشربتلي الرسمية لغات، استعدادات روضة أطفال مدرسة مطروح الرسمية المتميزة لغات للتقييم المركزي لاعتماد الجودة علي عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.وأجرت إحدى طالبات المدرسة حوارًا صحفيًا سريعًا ومثمرًا مع وكيل تعليم مطروح وجه خلاله عدة رسائل قصيرة ومحددة نصح فيها الطلاب بالجد والاجتهاد وطاعة الوالدين والصبر في طلب العلم لضمان تحقيق التميز التعليمي والتفوق العلمي في حياتهم المستقبلية.وأكد لهيئة تدريس المدرسة خلال الحوار ضرورة مواصلة التحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية لتشريف المدرسة والمحافظة أمام لجنة هيئة اعتماد الجودة.وضم وفد المدرسة الرسمية المعلمون الأوائل للغات العربية والإنجليزية والفرنسية والذين قاموا بعرض رؤية ورسالة المدرسة علي مدير المديرية موضحين الاستعدادات النهائية الجارية بالمؤسسة التعليمية للتقييم المركزي لاعتماد الجودة.