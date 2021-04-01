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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إماراتية تبرز دور مصر فى إنهاء الانقسام الفلسطينى

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:13 ص
جريدة الدستور
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أشادت صحيفة "الخليج" الإماراتية بالدور الذي لعبته مصر في إنهاء الانقسام الفلسطيني من خلال استضافتها الاجتماعات التشاورية ورعاية الحوار بين مختلف الفصائل والاتفاق على الذهاب نحو الانتخابات وتوحيد الصف الفلسطيني وأهمية تشكيل سلطة موحدة تستطيع قيادة الشعب.

وكتبت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "ما بعد الانتخابات الفلسطينية": "بعد 15 عامًا على آخر انتخابات فلسطينية، يعود الشعب الفلسطيني إلى ممارسة حقه في اختيار ممثليه في المجلس التشريعي في 22 مايو المقبل، تلي ذلك انتخابات رئاسية في 31 يوليو، ثم انتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير في 31 أغسطس".

واعتبرت الصحيفة هذه الانتخابات خطوة على طريق المصالحة الوطنية، وبداية لعمل فلسطيني مشترك لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، لافتة إلى أنه من المنتظر استكمال تقديم القوائم خلال ساعات.

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