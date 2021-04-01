الهند تعلن تأجيل تصدير لقاح كورونا لتطعيم مواطنيها

أعلنت دولة الهند تأجيل صادرات اللقاحات الكبيرة لفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، بما في ذلك الصادرات لتحالف كوفاكس المدعوم من منظمة الصحة العالمية، وذلك بسبب توسيع برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا اليوم الخميس، لمن تزيد أعمارهم عن 45 عامًا مع تزايد العدوى، الأمر الذي سيعطل صادرات اللقاحات من أكبر منتج للعقاقير في العالم، وفقا لـ"رويترز".وقامت الهند، التي تعاني من ثالث أعلى إصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بتوزيع 64 مليون جرعة لقاح على مواطنيها حتى الآن وصدرت العدد نفسه من اللقاحات تقريبا، وأثار هذا انتقادات في الداخل حيث إن نسبة السكان الذين حصلوا على اللقاح أقل من بلدان كثيرة.وقالت الحكومة في وقت سابق، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا يمكنهم التسجيل من أجل الحصول على اللقاح اعتبارا من أول أبريل.وسجلت الهند أكثر من 12 مليون إصابة بالفيروس، تشمل زيادة كبيرة الشهر الماضي. ويتجاوز عدد الوفيات 162400.