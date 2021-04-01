«مياه سوهاج» تسلم 50 دراجة لموظفيها لتحسين اللياقة البدنية

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن تسليم 50 دراجة للعاملين بالشركة بنظام التقسيط بهدف دفعهم لممارسة الرياضة لتحسين لياقتهم البدنية والصحية، في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بصحة المصريين.وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه على هامش فعاليات تسليم الدراجات تم تنظيم ماراثون للدراجات الهوائية بالكورنيش الشرقي لحث العاملين على المشاركة في الأنشطة الرياضية ودفعهم لممارسة الرياضة.وتم تسليم 50 دراجة للعاملين بالشركة خلال العام الماضي كما تم تنظيم برامج رياضية متنوعة تتضمن ممارسة الجرى والمشى وتمارين اللياقة البدنية وكمال الأجسام والسباحة وكرة القدم، وذلك لحث العاملين على ممارسة الرياضة والاهتمام باللياقة البدنية.