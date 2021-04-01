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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 25 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:00 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
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أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، أنه تم تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 42 ألفا و817 طنا شملت 13 ألفا و295 طن فوسفات و8522 طن رمل و21 ألف طن يوريا، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و394 طنا شملت 28 ألفا و400 طن ذرة و533 طن نواتج ذرة و6999 طن فول صويا و4339 طن حديد و2123 طن خشب زان.

وأضافت أن حركة الصادر من الحاويات 800 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وفاصوليا) وحاصلات زراعية (برسيم وحبة البركة وزيتون وشوفان وفول ولب ومرمرية) وفاكهة (فراولة وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ولبنان وألمانيا وإنجلترا وأمريكا وباكستان وأسبانيا واليونان، فيما بلغت حاويات الوارد 199 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 707 حاويات مكافئة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغت 13 ألفا و585 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 185 ألفا و166 طنا، وغادره قطار بحمولة إجمالية 1359 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4325 شاحنة.

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