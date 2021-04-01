الاستخبارات الألمانية: جماعات الإسلام السياسي ما زالت تشكل الخطر الأكبر

قدم كلا من عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في هامبورغ الألمانية "آندي غروتي" و"تورستن فوس" رئيس مكتب حماية الدستور بهامبورغ (الاستخبارات الداخلية بالولاية) تقريرهما الدستوري لعام 2020 يوم الثلاثاء الماضي، حيث كشف التقرير عن تصاعد معدلات الجرائم ذات الدوافع السياسية فضلا عن ارتفاع جرائم الكراهية والتطرف، وفقا لما نقلته صحيفة epochtimes في نسختها الألمانية.وتحدث التقرير عن المتطرفين اليساريين واليمينيين والمتطرفين الدينيين والهجمات الإلكترونية التي تشنها أجهزة استخبارات أجنبية.مستوى جديد من تصعيد التطرف اليساريووفقا للتقرير فقد تعقد المشهد اليساري المتطرف بشكل كبير، حيث نمت الجماعات المتطرفة على نحو كبير في ألمانيا وتحديدا في برلين ولايبزيغ، كما كشف التقرير عن وجود 1270 شخصًا في هامبورغ يتبعون جماعات التطرف اليساري وهو نفس الرقم تقريبا منذ العام الماضي، ولكن ارتفعت عدد الجرائم الجنائية المسجلة "عند مستوى أعلى بكثير" عند 706 (2019: 493) وزادت جرائم العنف المتطرف اليساري بأكثر من 10 أضعاف. بينما كان هناك 15 حالة في عام 2019، تم تسجيل 162 حالة في عام 2020.ووفقا للتقرير فإن جماعات الإسلام السياسي في ألمانيا ما زالت تشكل الخطر الأكبر في ألمانيا، وأوضح التقرير أن عملية مراقبة تطور الإسلام السياسي في ألمانيا ومكافحتها تظل واحدة من أهم المهام وأكثرها تحديًا لحماية الدستور"، حيث تقدر السلطة الأمنية التهديد المحتمل لجماعات الإسلام السياسي بأنه "لا يزال على مستوى عال".ووفقا للتقرير فقد زادت الجرائم ذات الدوافع السياسية (PMK) من قبل اليمين المتطرف من 453 جريمة في عام 2019 إلى 544 جريمة في عام 2020. بزيادة تسعة عن العام السابق.