رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات الألمانية: جماعات الإسلام السياسي ما زالت تشكل الخطر الأكبر

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:56 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
طباعة
قدم كلا من عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في هامبورغ الألمانية "آندي غروتي" و"تورستن فوس" رئيس مكتب حماية الدستور بهامبورغ (الاستخبارات الداخلية بالولاية) تقريرهما الدستوري لعام 2020 يوم الثلاثاء الماضي، حيث كشف التقرير عن تصاعد معدلات الجرائم ذات الدوافع السياسية فضلا عن ارتفاع جرائم الكراهية والتطرف، وفقا لما نقلته صحيفة epochtimes في نسختها الألمانية.

وتحدث التقرير عن المتطرفين اليساريين واليمينيين والمتطرفين الدينيين والهجمات الإلكترونية التي تشنها أجهزة استخبارات أجنبية.

مستوى جديد من تصعيد التطرف اليساري
ووفقا للتقرير فقد تعقد المشهد اليساري المتطرف بشكل كبير، حيث نمت الجماعات المتطرفة على نحو كبير في ألمانيا وتحديدا في برلين ولايبزيغ، كما كشف التقرير عن وجود 1270 شخصًا في هامبورغ يتبعون جماعات التطرف اليساري وهو نفس الرقم تقريبا منذ العام الماضي، ولكن ارتفعت عدد الجرائم الجنائية المسجلة "عند مستوى أعلى بكثير" عند 706 (2019: 493) وزادت جرائم العنف المتطرف اليساري بأكثر من 10 أضعاف. بينما كان هناك 15 حالة في عام 2019، تم تسجيل 162 حالة في عام 2020.

ووفقا للتقرير فإن جماعات الإسلام السياسي في ألمانيا ما زالت تشكل الخطر الأكبر في ألمانيا، وأوضح التقرير أن عملية مراقبة تطور الإسلام السياسي في ألمانيا ومكافحتها تظل واحدة من أهم المهام وأكثرها تحديًا لحماية الدستور"، حيث تقدر السلطة الأمنية التهديد المحتمل لجماعات الإسلام السياسي بأنه "لا يزال على مستوى عال".

ووفقا للتقرير فقد زادت الجرائم ذات الدوافع السياسية (PMK) من قبل اليمين المتطرف من 453 جريمة في عام 2019 إلى 544 جريمة في عام 2020. بزيادة تسعة عن العام السابق.

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

مصرع وإصابة 8 في تصادم وتفحم 6 سيارات على دائري حلوان (صور)

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس


الصور

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

الأكثر قراءة

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

أولي مارتن هويستاد: الثقافة العربية أثرت على اختراع الحب عند الأوروبيين (حوار)

عرض فيلم «مشمش أفندي» بصالون أحمد فؤاد درويش

مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية ثروت عكاشة بلقاء فكري وحفل موسيقي

«فن الرسوم المتحركة» بالهناجر.. اليوم