فلسطين: انخفاض معدل الجريمة خلال جائحة كورونا 23%

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، أن معدل الجريمة انخفض خلال جائحة كورونا، بنسبة 23% مقارنة مع عام 2016.وأشار تقرير صادر عن الإحصاء الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، إلى أن نسبة الأسر التي تعرضت للسرقة (باستثناء سرقة السيارة) في فلسطين بلغت 2.8%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة السيارة أو بعض قطع السيارة 2.4%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت ممتلكاتها إلى إتلاف 0.4%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرض أفرادها للاعتداء 0.6%، فيما بلغت نسبة الأسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي واحد على الأقل 2.0% (بواقع 1.4% في الضفة و3.0% في غزة).وأضاف أن نسبة الأفعال الإجرامية التي وصلت المحكمة بلغت 10.3% من إجمالي الأفعال التي تم الإبلاغ عنها (20.2% في الضفة و4.5% في غزة) وأما عن أسباب عدم قيام التبليغ عن الحادث فأجاب 38.2% من الأفراد الضحايا أن السبب هو عدم خطورة الحادث، أما عدم الرغبة في تدخل الشرطة فكانت بنسبة 23.3%، و20.0% بسبب حل الموضوع شخصيا أو عشائريًا وذلك من إجمالي الأفراد الذين لم يقوموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها.