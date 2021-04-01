مصرع وإصابة 8 في تصادم وتفحم 6 سيارات على دائري حلوان (صور)

لقي شخصان مصرعيهما وأصيب 6 آخرون في تصادم 6 سيارات ما أدى لتفحمها أعلى الطريق الأوسطي بمدينة حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين 6 سيارات واشتعال النيران بها، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وبالفحص تبين تصادم 6 سيارات بينها سيارة نقل بمقطورة وفنطاس، ما أسفر عن اشتعال النيران في السيارات، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.