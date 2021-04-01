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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر مواعيد عمل المحلات والمطاعم خلال فصل الصيف

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:41 م
مواعيد عمل المحلات
مواعيد عمل المحلات والمطاعم
أحمد أبو المحاسن
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أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بداية من السبت 17 أبريل المقبل بدلًا مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة والذي كان ينص علي بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل 2021.

مواعيد عمل المحلات والمطاعم

ونص القرار الوزاري في مادته الأولى: استثناء من أحكام المادة السادسة من قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، يتم بدء العمل بالمواعيد الصيفية لهذا العام اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/4/2021م.

كما نص القرار في المادة الثانية: تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما نصت المادة الرابعة: تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووفقًا للمادة الخامسة: تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ووجه شعراوي، المحافظات بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التي نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة من تلك المواعيد تسعى لتحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج.
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وأشار شعراوى إلى أنه سيكون هناك تنسيقًا بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

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