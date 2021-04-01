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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تكشف المحافظات الأعلى ترددًا على «حملة شلل الأطفال»

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:07 ص
حملة شلل الأطفال
حملة شلل الأطفال
فاتن خديوى - سارة سعودى
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كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال يومها الرابع؛ وتشمل: "الشرقية، القاهرة، الجيزة، البحيرة، القليوبية، الدقهلية" بنسب تغطية تجاوزت 100% من المستهدفين بهذه المحافظات.

وأوضح أن التطعيم يتم من خلال 90 ألفًا من الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات، لافتًا إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

من جانبه أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تتم متابعة أعمال الحملة يوميًا من خلال المرور الميداني على فرق التطعيم بالمحافظات، ومن خلال الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة، والتأكيد على تغطية 100% من المستهدف.

وتابع "عيد" أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.

وأوضح أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

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