سفير روسيا يهدي «القاهرة» تمثالا للشاعر «رسول حمزاتوف» (صور)

لبى رئيس حي غرب القاهرة دعوة غيورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء ابراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية.وجاءت الدعوة لرفع الستار عن تمثال الشاعر الروسى (رسول حمزاتوف) الذى تم إهداؤه من الجانب الروسى إلى محافظة القاهرة لكي يتم تنصيبه فى حديقة الحرية."رسول حمزتوف" ولد في 8 سبتمبر 1923 وتوفى في 3 نوفمبر 2003، هو شاعر داغستاني، ولد في قرية تسادا في مقاطعة خونزاخ في جمهورية داغستان بجمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية بالاتحاد السوفيتي، وهو ابن الشاعر الداغستاني المشهور حمزة تساداسا نسبة إلى تسادا قريته، أسماه والده باسم رسول تيمنا بالرسول محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب