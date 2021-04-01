الصحة العالمية تعيب بطئ التلقيح ضد كورونا في أوروبا رغم «الوضع المقلق»

انتقدت منظمة الصحة العالمية بطئ التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا، والتي تواجه وضعا وبائيا يثير "أشد قلق" منذ أشهر.وقال الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، في بيان، إن الوتيرة البطيئة للتلقيح تطيل أمد الوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات الجديدة في أوروبا ارتفع كثيرا في الأسابيع الـ5 الماضية.وتعد فرنسا وهولندا وبلجيكا من بين الدول التي تحاول إيقاف موجة ثالثة محتملة من الانتشار من خلال إعادة تشديد أو إطالة أمد إجراءات احتواء الفيروس.