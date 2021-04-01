«سيجارة» تشعل حريقا بحديقة الشلالات في الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق في حديقة الشلالات، دون إصابات أو وفيات، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بنشوب حريق في حديقة الشلالات، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.بالمعاينة الأولية والفحص تبين أن الحريق بسبب اشتعال "سيجارة" في الهيش المتواجد بالحديقة، ما أدى إلى اشتعال النيران ووصل إلى النخل المتواجد بداخلها وتم السيطرة عليه وتحرير محضر بالواقعة.