الشرطة الأمريكية: قتلى ومصابون فى إطلاق نار بكاليفورنيا

أعلنت شرطة مدينة (أورانج) بولاية كاليفورنيا الأمريكية، سقوط قتلى ومصابين في حادث إطلاق نار على أحد المباني.وذكرت السلطات الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية الفضائية اليوم الخميس، أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينما أصيب اثنان بجروح، موضحة أنها تلقت بلاغا يفيد بإطلاق نار في شارع "لينكولن أفينو" في الخامسة والنصف مساء، واستجابت له.وأضافت أنه عندما وصل الضباط كان إطلاق النار لا يزال مستمرا ووقع العديد من الضحايا بمن فيهم قتلى.وأكدت الشرطة أن الأمر أصبح مستقرا وأنه لا مزيد من الخطر حاليا في المنطقة، مشيرة إلى أنها ستتابع بمزيد من التفاصيل لاحقا.ويتواجد في مكان الحادث الذي أعلنت عنه الشرطة العديد من الشركات، ويأتي الحادث بعد أسابيع قليلة من مقتل ثمانية أشخاص في إطلاق نار جماعي في مراكز للتدليك بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، كان ستة من الضحايا آسيويين، وكذلك إطلاق نار جماعي في متجر بولاية كولورادو، ما جعل الرئيس جو بايدن يدعو المشرعين في الكونجرس إلى اتخاذ تدابير للسيطرة على الأسلحة.