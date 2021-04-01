صحة كفرالشيخ تطلق دورات تدريبية للعاملين ببنوك الدم

أطلقت إدارة بنوك الدم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة غادة عاشور، شعار "علم وفيد واتعلم واستفيد"، من خلال القيام بدورة تدريبية للعاملين ببنوك الدم التجميعية والتخزينية، وتستمر يومين.وأكدت عاشور، أنه قد تم خلال اليوم الأول عقد محاضرة بعنوان "رحلة داخل بنوك الدم" حوال سياسات وقواعد بنوك الدم، وأخرى بعنوان "احتياجات جراحات التجميل والحروق لنقل وحدات الدم ومشتقاته"، ألقتها الدكتورة إيمان غنيم، أخصائي التجميل والحروق بمستشفى العبور.وأوضحت، أنه تم تكريم العاملين في بنك دم مستشفى دسوق العام المشاركين في الحملات الميدانية للتبرع بالدم بقريتي كفر مجر وسنهور المدينة.