«الصحة»: تطعيم 16.5 مليون طفل خلال 4 أيام ضد «شلل الأطفال»

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تطعيم 16 مليون و540 ألف و734 طفلًا من ضمنهم 20 ألفًا و404 من الأطفال غير المصريين المُقيمين على أرض مصر، بنسبة تغطية 99%، وذلك مُنذ انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم الأحد 28 مارس وحتى أمس الأربعاء 31 مارس.وأضاف مجاهد أن هذه الحملة هي الثانية التي يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين"، والتي تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، بهدف رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من المرض كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهوره بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.