صحيفة كويتية: عودة الحياة الطبيعية في الكويت يوليو المقبل

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مسؤول حكومي كويتي رفيع المستوى، أن الحياة ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها في البلاد في شهر يوليو المقبل.ووفقا للمصدر، فإن الكويت سوف تتسلم كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لكورونا، ما سيسرع وتيرة التطعيمات وبلوغ تحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء.وقال المصدر، إنه "في نهاية الربع الثاني من العام الحالي؛ ستكون التوريدات بشكل أفضل؛ لكن التزام الاشتراطات الصحية والتباعد والكمامة سيستمر إلى نهاية 2022".