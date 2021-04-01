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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

72 ألفا و330 إصابة جديدة بكورونا في الهند

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:38 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الهندية 72 ألفا و330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 12 مليونا و221 ألفا و665 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 459 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 162 ألفا و927 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 مليونا و474 ألفا و683 شخصا، وذلك بعدما تعافى 40 ألفا و382 شخصا، مشيرة إلى أنه يوجد 584 ألفا و55 حالة نشطة.

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