رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اليوم» السعودية تثمن جهود المملكة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:37 ص
السعودية
السعودية
ا ش ا
طباعة
ثمنت صحيفة (اليوم) السعودية الجهود المستديمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والحرص علـى دعم الأسس الـضامنة لتحقيق هذا المفهوم من خلال دورها القيادي مع بقية دول المنطقة.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان (السعودية والعراق.. العمق الراسخ) - أن زيارة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الرسمية للرياض، كانت تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ما يعكس حرص قيادة المملكة على وحدة الشعب العراقي الشقيق، وعلى التعاون، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وإيمان الحكومة العراقية بأهمية العمق العربي والإسلامي والثقل الكبير الذي تمثله المملكة.

وبينت الصحيفة أنها تعكس الأبعاد العميقة للتعاون التاريخي بين البلدين الشقيقين، من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكذلك في مجموعة (أوبك بلس)، من أجل استقرار أسواق النفط، كذلك دعم المملكة لجهود العراق في التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب، وتأكيد الدولة على ضرورة احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ووقف التدخلات الخارجية، وتعمل من هذا المنطلق على تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأكدت أن هذه المعطيات الآنفة تأتي كمنصة تنطلق منها علاقة المملكة والعراق، وكذلك الاستراتيجيات الـسعودية في سبيل الحفاظ علـى مفاصل الاتزان والأمن والاستقرار الإقليمي، والتي تمتد آفاقها دوليا عطفا على قوة وقدرة المملكة وأدوارها الرائدة والقيادية في المجتمع الدولي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينها «التمويل العقاري».. قرارات مهمة من الحكومة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

الصحة توضح نسبة أمان وفعالية لقاح فيروس كورونا


الصور

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

الأكثر قراءة

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

أولي مارتن هويستاد: الثقافة العربية أثرت على اختراع الحب عند الأوروبيين (حوار)

عرض فيلم «مشمش أفندي» بصالون أحمد فؤاد درويش

مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية ثروت عكاشة بلقاء فكري وحفل موسيقي

«فن الرسوم المتحركة» بالهناجر.. اليوم