«اليوم» السعودية تثمن جهود المملكة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

ثمنت صحيفة (اليوم) السعودية الجهود المستديمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والحرص علـى دعم الأسس الـضامنة لتحقيق هذا المفهوم من خلال دورها القيادي مع بقية دول المنطقة.وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان (السعودية والعراق.. العمق الراسخ) - أن زيارة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الرسمية للرياض، كانت تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ما يعكس حرص قيادة المملكة على وحدة الشعب العراقي الشقيق، وعلى التعاون، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وإيمان الحكومة العراقية بأهمية العمق العربي والإسلامي والثقل الكبير الذي تمثله المملكة.وبينت الصحيفة أنها تعكس الأبعاد العميقة للتعاون التاريخي بين البلدين الشقيقين، من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكذلك في مجموعة (أوبك بلس)، من أجل استقرار أسواق النفط، كذلك دعم المملكة لجهود العراق في التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب، وتأكيد الدولة على ضرورة احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ووقف التدخلات الخارجية، وتعمل من هذا المنطلق على تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات.وأكدت أن هذه المعطيات الآنفة تأتي كمنصة تنطلق منها علاقة المملكة والعراق، وكذلك الاستراتيجيات الـسعودية في سبيل الحفاظ علـى مفاصل الاتزان والأمن والاستقرار الإقليمي، والتي تمتد آفاقها دوليا عطفا على قوة وقدرة المملكة وأدوارها الرائدة والقيادية في المجتمع الدولي.