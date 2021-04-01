محافظ القاهرة ينعي الدكتور كمال الجنزوري

نعى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ببالغ الحزن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح أمس بعد رحلة طويلة من العطاء من أجل الوطن.وأكد المحافظ أن الراحل تحمل مسؤولية الوطن بشرف وجد وقاد دفة الحكومة المصرية لفترتين في غاية الدقة في تاريخ الوطن ولم يدخر الجهد والعمل الدؤوب والعلم من أجل رفعة مصر، فقد كان الراحل قيمة وقامة اقتصادية وسياسية عظيمة.وقال "رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه وكل من عمل تحت قيادته وتعلم من خبرته العظيمة الصبر والسلوان".