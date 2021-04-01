تحرير 500 مخالفة مرورية بالغربية

شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عمرو رأفت، حملة على الطرق والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الأربعاء، تم خلالها تحرير 502 مخالفة متنوعة.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عمرو رأفت، مدير إدارة مرور الغربية، بتحرير وضبط 502 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.كما حصلت الحملة غرامات تم تحريرها بلغت 36 ألفا و400 جنيه غرامات فورية، ومصادرة المركبات والدراجات المضبوطات، وإخطار النيابات المختصة بذلك.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.