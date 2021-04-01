551 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 103 آلاف و639 حالة.وذكرت الوكالة - وفقا لهيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1735 حالة.وأشارت إلى أن عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي يبلغ 107 أشخاص.