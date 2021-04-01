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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس جامعة الإسكندرية يقرر إنشاء «جامعة الأهلية»

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:34 ص
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة
هبه عويضه
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه أمس على إنشاء "جامعة الإسكندرية الأهلية"، موضحًا أن الجامعة الأهلية الوليدة تهدف إلى المنافسة العالمية في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف قنصوة أن الجامعة ستكون قائمة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن كافة التخصصات ستكون متسقة مع المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية التي تشهدها مصر حاليا، وما تتطلبه تلك المشروعات القومية من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار قنصوة إلى أن "جامعة الإسكندرية الأهلية" سوف تستفيد من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية الحكومية لتحقيق التكامل بينهما، وسوف يتم تشكيل لجنة لإتمام الدراسات اللازمة الخاصة بالجامعة الأهلية وتحديد موقعها الجغرافي والكليات والأقسام العلمية واللوائح المنظمة لها.

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