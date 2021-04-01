نائب محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات بالزيتون ويشهد احتفالية لذوي الاحتياجات

حضر الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، حفل تكريم الأمهات المثاليات والأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة بحى الزيتون.وقدم نائب المحافظ خلال الحفل شهادة تقدير وهدايا عينية، وذلك تقديرًا لدوره المرأة والأم المصرية بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي وحضور لفيف من الرموز الدينية والمجتمع المدني بحى الزيتون.جاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بإقامة الاحتفالات الخاصة بالأمهات المثاليات عرفانا لما قدموه من تضحيات في سبيل إسعاد أبنائهم.