رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 1 أبريل 2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:25 ص
برج الحوت
برج الحوت
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك.
عاطفيًا: عليك أن توضح أمرًا الحبيب بشأن ما حدث أخيرًا، وأن تفتح أوراقًا أردتها مستورة إنما لمدة محدّدة.
صحيًا: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.

موضوعات متعلقة

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

السيسى يفتتح مدينة الدواء بالخانكة اليوم


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«التنمية الثقافية» يكرم المرأة بالإبداع الفني (صور)

اليوم.. افتتاح معرض زايد للكتاب

عبدالرحمن الخميسى عن الشيخ إمام: ليس له نظير بين الملحنين

«وداعًا أيها الحب» يحصد جائزة أحسن فيلم فى مهرجان الأقصر