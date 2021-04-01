حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 1 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك.عاطفيًا: عليك أن توضح أمرًا الحبيب بشأن ما حدث أخيرًا، وأن تفتح أوراقًا أردتها مستورة إنما لمدة محدّدة.صحيًا: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.