حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 1 أبريل 2021
الخميس 01/أبريل/2021 - 09:23 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الميزان قالت:
مهنيًا: يسمح لك بالتجديد والتغيير فتخلق لنفسك أجواء استثنائية مكاسب أرباح انجازات تسهيلات وستلاحظ الفرق والنتائج الإيجابية.
عاطفيًا: لا تقف حائرًا ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ إلى قلبك وحدسك.
صحيًا: ابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك سهرانًا حتى ساعات متأخرة من الليل.
مهنيًا: يسمح لك بالتجديد والتغيير فتخلق لنفسك أجواء استثنائية مكاسب أرباح انجازات تسهيلات وستلاحظ الفرق والنتائج الإيجابية.
عاطفيًا: لا تقف حائرًا ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ إلى قلبك وحدسك.
صحيًا: ابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك سهرانًا حتى ساعات متأخرة من الليل.