حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 1 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: يسمح لك بالتجديد والتغيير فتخلق لنفسك أجواء استثنائية مكاسب أرباح انجازات تسهيلات وستلاحظ الفرق والنتائج الإيجابية.عاطفيًا: لا تقف حائرًا ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ إلى قلبك وحدسك.صحيًا: ابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك سهرانًا حتى ساعات متأخرة من الليل.