حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 1 أبريل 2021
الخميس 01/أبريل/2021 - 09:22 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج العذراء قالت:
مهنيًا: كُن حريصًا على مصالحك، ولا تسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل.
عاطفيًا: مهمّتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الأخطاء والاعتراف بها ثم بدء العمل على تصحيحها والعودة عنها.
صحيًا: عسر هضم بسبب الشراهة، ما عليك سوى التخفيف من الأكل.
مهنيًا: كُن حريصًا على مصالحك، ولا تسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل.
عاطفيًا: مهمّتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الأخطاء والاعتراف بها ثم بدء العمل على تصحيحها والعودة عنها.
صحيًا: عسر هضم بسبب الشراهة، ما عليك سوى التخفيف من الأكل.