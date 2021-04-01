حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 1 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: كُن حريصًا على مصالحك، ولا تسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل.عاطفيًا: مهمّتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الأخطاء والاعتراف بها ثم بدء العمل على تصحيحها والعودة عنها.صحيًا: عسر هضم بسبب الشراهة، ما عليك سوى التخفيف من الأكل.