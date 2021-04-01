حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 1 أبريل 2021
الخميس 01/أبريل/2021 - 09:22 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الأسد قالت:
مهنيًا: تثق بنفسك وتشرق بجاذبية شديدة، وتمارس سحرًا وتستقطب التأييد، وتشعّ بشخصية لافتة، يوم جميل ومميز يحفزّك على الاجتهاد والمواظبة.
عاطفيًا: تبدأ الأمور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وتشجع انفتاحك تجاهه.
صحيًا: السّهر يُضعف من عزيمتك كثيرًا ويبقيك في حال من الكسل.
مهنيًا: تثق بنفسك وتشرق بجاذبية شديدة، وتمارس سحرًا وتستقطب التأييد، وتشعّ بشخصية لافتة، يوم جميل ومميز يحفزّك على الاجتهاد والمواظبة.
عاطفيًا: تبدأ الأمور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وتشجع انفتاحك تجاهه.
صحيًا: السّهر يُضعف من عزيمتك كثيرًا ويبقيك في حال من الكسل.