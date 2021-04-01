حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 1 أبريل 2021
الخميس 01/أبريل/2021 - 09:21 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: تعيش يوما جيدا تسعى خلاله إلى تحسين أوضاعك وتعمل جاهدا من أجل إنجاح خطواتك ومشاريعك
عاطفيًا: تزول الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل أحد الطرفين، وتختفي البلبلة وينتابك شعور بالفرح.
صحيًا: تشعر بالحزن أو القلق، كما قد تشعر بالاضطراب وعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور.
مهنيًا: تعيش يوما جيدا تسعى خلاله إلى تحسين أوضاعك وتعمل جاهدا من أجل إنجاح خطواتك ومشاريعك
عاطفيًا: تزول الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل أحد الطرفين، وتختفي البلبلة وينتابك شعور بالفرح.
صحيًا: تشعر بالحزن أو القلق، كما قد تشعر بالاضطراب وعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور.