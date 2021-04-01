حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 1 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل، وتأنَّ في اتصالاتك وفي توقيعك العقود أو قيامك بمساع من أجل تسوية.عاطفيًا: تحرز نجاحًا وتسوّي مشكلة أو خلافًا هذا اليوم وتصفو العلاقات ويكون القلب سعيدًا.صحيًا: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي.