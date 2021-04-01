حظك اليوم.. برج الثور الخميس 1 أبريل 2021
الخميس 01/أبريل/2021 - 09:20 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: إنجازات متعددة تعطيك دفعًا إضافيًا، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقًا في العمل.
عاطفيًا: تتوق الى أحضان الحبيب وربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة.
صحيًا: التعب الذي كنت تشكوه في الماضي كان ناتجًا من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس من سبب عضوي.
مهنيًا: إنجازات متعددة تعطيك دفعًا إضافيًا، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقًا في العمل.
عاطفيًا: تتوق الى أحضان الحبيب وربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة.
صحيًا: التعب الذي كنت تشكوه في الماضي كان ناتجًا من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس من سبب عضوي.