حظك اليوم.. برج الثور الخميس 1 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: إنجازات متعددة تعطيك دفعًا إضافيًا، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقًا في العمل.عاطفيًا: تتوق الى أحضان الحبيب وربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة.صحيًا: التعب الذي كنت تشكوه في الماضي كان ناتجًا من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس من سبب عضوي.