حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 1 أبريل 2021
الخميس 01/أبريل/2021 - 09:19 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحمل قالت:
مهنيًا: أوضاعك المالية تتحسن كثيرا بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.
عاطفيًا: إذا رغبت في الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.
صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش.
مهنيًا: أوضاعك المالية تتحسن كثيرا بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.
عاطفيًا: إذا رغبت في الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.
صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش.