حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 1 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: أوضاعك المالية تتحسن كثيرا بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.عاطفيًا: إذا رغبت في الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش.