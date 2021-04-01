تعرف على سبب إعتزال المشاهير للسوشيال ميديا

1- دانيال رادكليف

2-إيما ستون

قررت الممثلة إيما وستون، التي تلعب دور البطولة في فيلم Cruella في عام 2021، الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الحالي، اعترفت في محادثة أنه لن يكون أمرًا إيجابيًا بالنسبة لها أن تتعامل مع كل ما يحدث على الميديا، ذكرت أنه إذا كان بإمكان الأشخاص تحمل مجيء وذهاب العالم الرقمي فهذا أمر رائع بالنسبة لهم، لكنها لا تنوي المشاركة في هذا النوع من الأشياء.

3-روبرت باتينسون





4-كريستين ستيوارت خلال جلسة عقدها على Reddit في عام 2017، قال روبرت باتيسون إنه خلال أحلك لحظاته فكر في فتح حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، بعد سنوات خلال مقابلة، اعترف في الواقع أنه نوع من الإعجاب بـ Twitter ويتفقده كل يوم أو نحو ذلك، حتى لو لم يكن لديه حسابات رسمية يمكنك متابعتها.





5-ساويرس رونان ذكرت أنها ليست ضد التواصل الفوري الذي تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي، قالت: "أنا فقط لست بحاجة إليها." سلطت الضوء على مدى تعقيد التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى شيء جميل أو العكس تمامًا.





6-براد بيت تعتقد نجمة Lady Bird أن التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي يتطلب الكثير من العمل وهو أمر مرهق للغاية يجب مواكبة ذلك، وأشارت إلى أن الدخول ونشر عبارات حول ما تشعر به أو ما يحدث معها هو شيء يعتقد الناس أنهم بحاجة إليه ولكنه في الواقع ليس من شأنهم، على عكس العديد من المشاهير في هذه القائمة كان رونان موجودًا بالفعل على Twitter حوالي عام 2009، ولكن كان فقط لمتابعة الممثل الكوميدي ستيفن فراي.





7-إميلي بلانت قبل بضع سنوات، ذكر أحد أشهر الممثلين الأمريكيين أنه لم يشعر بالحاجة إلى إدارة أو حتى امتلاك حساب على تويتر، ومع ذلك فهو يوافق على حقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أداة مفيدة عندما تحتاج إلى مواجهة المعلومات المضللة من الانتشار على الفور.





8-ساندرا بولوك تصف إميلي بلانت وظيفتها كممثلة على أنه نشاط يهدف إلى إقناع الناس بأنها شخص آخر، لهذا السبب تعتقد أنها إذا كشفت كثير عن حياتها الشخصية على وسائل التواصل، فقد يعاني عملها من ذلك.





وقالت إن التعليقات التي يبدونها عنها تصل إليها بالفعل، وربما يكون هذا سببًا آخر لعدم الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من ذلك، تركت الباب مفتوحًا حتى يبدأ أطفالها في استخدامها، لأنها لا تريد أن تكون ساذجة وتعتقد أنها ستكون بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأبد



9-دانيال كريج عندما سُئلت عما إذا كانت قد شعرت بضغط اجتماعي بسبب عدم وجود وسائل التواصل الاجتماعي، أجابت ساندرا بولوك بأنها إذا كان لديها وسائل تواصل، فستكون واحدة من هؤلاء الأشخاص الذين يواصلون تذكير الآخرين بأنه ليس كل ما يتم نشره صحيحًا.وقالت إن التعليقات التي يبدونها عنها تصل إليها بالفعل، وربما يكون هذا سببًا آخر لعدم الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من ذلك، تركت الباب مفتوحًا حتى يبدأ أطفالها في استخدامها، لأنها لا تريد أن تكون ساذجة وتعتقد أنها ستكون بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأبد





10-كيت بلانشيت لعب دور العميل السري لصاحبة الجلالة في أفلام جيمس بوند، ربما علم الممثل البريطاني الشهير أكثر من بضعة دروس، إذا كان أي شخص يفكر في متابعته على وسائل التواصل الاجتماعي، فسيصاب بخيبة أمل، وذكر دانيال أن الطريقة التي يفضل بها التعامل مع مكانته كمشهور هي البقاء في المنزل والحفاظ على قدميه على الأرض في جميع الأوقات في الغالب من أجل عائلته.



الفائزة بجائزة الأوسكار، عن دورها في Blue Jasmine، كانت مصرة على عدم امتلاك حساب بوسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها تعتبر الميديا وسيلة قوية حقًا لبناء مجتمعات جديدة، إلا أنها تعتقد أن الوجود هناك يشبه التواجد في ملعب مدرسة إبتدائية، إنه يقسم الناس ويولد مشاعر غير إيجابية تغزو حياتك الحقيقية لاحقًا.

أصبح الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية لكثير من الناس، وبالطبع منهم المشاهير، ويتابع الملايين من المعجبين نجومهم المفضلين على وسائل التواصل الاجتماعي ويمنحونهم "إعجابًا" أوتعليقًا، يشاركون كل ما يفعلونه، ومع ذلك، هناك مشاهير يعتقدون أن المعجبين لا يحتاجون إلى معرفة كل شيء يحدث في حياتهم، لذا لا يذهبون إلى للسوشيال ميديا، لديهم أسبابهم لعيش حياة أفضل، وهذا ما يوضحه موقع Brightside.يبدو أنه لا توجد تعويذة سحرية تعمل على أحد الممثلين البريطانيين المفضلين لدينا حتى يوافق على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قال رادكليف خلال مقابلة سابقة له أنه سيكون من الجنون وغير الصحي قراءة التعليقات عن نفسه على الإنترنت، فكر للحظة في فتح حساب على Twitter، لكنه دخل على الفور في وضع الصدق التام وقال إنه إذا فعل ذلك، فربما نستيقظ على قصص عن ممثل يختار القتال مع غرباء عشوائيين انتقدوه على وسائل التواصل الاجتماعي.