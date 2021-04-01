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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إقلاع وهبوط 242 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:00 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقلاع وهبوط ٢٤٢ جوية تنقل ٢٤ ألف راكب من مختلف الجنسيات، بمرحلتي السفر والوصول.

يأتي ذلك مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومنظّمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

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