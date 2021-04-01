«التنمية الثقافية» يكرم المرأة بالإبداع الفني (صور)

كرم قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء أمس الأربعاء، عدد من الأمهات اللاتي أثرين الحياة الفنية والسياسية والاجتماعية، من خلال صالون الفن والمجتمع الذي تقدمه الفنانة مديحة حمدي، بعنوان "المراة المصرية.. تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء"، بمركز الإبداع الفني.وكرم كل من اسم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي وتسلمتها ابنتها، اسم الراحلة الفنانة شويكار وتسلمتها شقيقتها، اسم الفنانة الراحلة سامية أمين وتسلمها زوجها الفنان مصطفى الدمرداش، السفيرة ثناء شريف، النائبات صبورة السيد، الدكتورة جيهان البيومي، ونشوي المراغي، عمدة الصعيد نشوي سرحان، الشاعرة سهام الزعري، ومن الفنانين كرم كل من الفنانة فردوس عبد الحميد، مصممة الملابس بماسبيرو سابقا وداد بشير،أمال رمزي، فاطمة الكاشف، الإعلامية سحر عباس.