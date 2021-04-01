مصر للطيران تسير 70 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 70 رحلة جوية بمعدل 45 رحلة دولية، و21 رحلة داخلية، و4 رحلات شحن جوى، تنقل 6305 راكبا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بيروت، نادجمينا، لاجوس، أكرا، تونس، اسطنبول، الدوحة، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، ميونيخ، ميلانو، بغداد، البحرين، عمان،الخرطوم، الشارقة، عنتيبي، مسقط، اديس ابابا، دبي، أبوظبي، جوهانسبرج، جوانزو.كما تسير الرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.