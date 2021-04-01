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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2.5 طن تمر 1420 كيس قراصيا فاسدة بالبحيرة (صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:06 ص
قراصيا فاسدة
قراصيا فاسدة
البحيرة معوض هويدى
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة، للرقابة على كل ما يمس حياة المواطن والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح غير المشروع، ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 1420 كيس قراصيا مستورد منتهي الصلاحية بهايبر ماركت شهير، والكميات كلها متغيرة الصفات الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مركز تعبئة زيت طعام غير مرخص وتم التحفظ به على تانك معدني يحتوي على 500 كجم زيت،و12 جركن زيت، و2 برميل زيت (زنة البرميل 50 كجم)، وكلها غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3500 عبوة بويات ودهانات منتهية الصلاحية بمركز توزيع دهانات غير مرخص، وضبط 40 كرتونة مشمش مجفف زنة الكرتونة 12 كجم مستوردة وبدون مستندات تدل على مصدرها بمخزن مواد غذائية غير مرخص، وضبط مصنع مفروشات غير مرخص، وينتج أطقم مفروشات مدون عليها ماركات شهيره مقلدة وأنها صنعت في الخارج، وتم التحفظ على 32 ثوب قماش (طول الثوب 60 متر طولي)، وعدد من الأطقم المنتجة، وضبط 50 جوال تمر جاف متغير الصفات الطبيعية ومخزن من العام الماضي (زنة الجوال 50 كجم)، بإجمالي 2،5 طن.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ضبط 2.5 طن تمر 1420 كيس قراصيا فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط 2.5 طن تمر 1420 كيس قراصيا فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط 2.5 طن تمر 1420 كيس قراصيا فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط 2.5 طن تمر 1420 كيس قراصيا فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط 2.5 طن تمر 1420 كيس قراصيا فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط 2.5 طن تمر 1420 كيس قراصيا فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط 2.5 طن تمر 1420 كيس قراصيا فاسدة بالبحيرة (صور)
ضبط 2.5 طن تمر 1420 كيس قراصيا فاسدة بالبحيرة (صور)

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