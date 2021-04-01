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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. رئيس هيئة قناة السويس يكرم المشاركين فى تعويم السفينة الجانحة

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:25 ص
الفريق ‏أسامة ربيع
الفريق ‏أسامة ربيع
مصطفى دياب
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يقيم الفريق ‏أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، احتفالية في العاشرة من صباح اليوم الخميس لتكريم العمال والقباطنة الذين شاركوا في عملية تعويم السفينة العملاقة "إيفر جيفن"، التي كانت جانحة في النقطة 151 ترقيم القناة، وذلك بالصالة المغطاة لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

‏‏ونجحت جهود هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة أول أمس، وتم قطرها إلى بحيرات الإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

وفي سياق متصل، بدأ فريق التحقيقات في واقعة جنوح السفينة البنمية «EVER GIVEN» بالكيلو 151 بالمجرى الملاحي لقناة السويس، صباح أمس الأربعاء، التحقيق في أسباب جنوح السفينة بشكل رسمي، رغم وجودهم على متن السفينة منذ الجمعة الماضية.

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