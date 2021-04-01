رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يزور معرض «أهلًا رمضان» بمركز شاب الشيخ زايد

فاجئ النائب أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، منظمي معرض «أهلًا رمضان» بزيارة تفقدية للوقوف على آخر مستجدات التجهيزات الفنية للمعرض بمركز شباب الشيخ زايد.وتجول رئيس الغرفة في ساعة متأخرة من الليل، أركان المعرض والتعرف على ما قد تم تنفيذه على أرض الواقع من تجهيزات فنية من أعمال تركيبات وكهرباء وأماكن تواجد العارضين من الشركات والمؤسسات والأفراد المشتركين بالمعرض.وأكد «عثمان» أنه أعطى تعليماته لمنظمي المعرض بضرورة توفير كافة سُبل الراحة للعارضين ولزوار المعرض وضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لهم، وتأمين المعرض بالشكل الأمثل من عوامل الطقس المتغيرة، بالإضافة إلى توافر ممرات آمنة ومساحات كافية للمترديين على المعرض لمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لتحقيق تباعد الاجتماعي في ظل التدابير والتعليمات التي اتخذتها الحكومة.الجدير بالذكر، أن معرض «أهلًا رمضان» سُيقام على أرض مركز شباب الشيخ زايد من 4 أبريل ولمدة شهر.